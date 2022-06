Scontro di fuoco all’Isola tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo: le accuse (Di martedì 14 giugno 2022) Complici anche i tanti problemi causati dal maltempo in Honduras, nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda ieri sera c’è stato molto spazio per i protagonisti rientrati in Italia, ospiti in studio. E ovviamente Lory del Santo, dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni, non poteva che essere una delle protagoniste della puntata . Entrata a cannone subito contro Vladimir, si è poi accesa in un faccia a faccia infuocato con Guendalina Tavassi che ha anche trovato un nome per ribattezzare l’attrice e regista. “Era Lory Del Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi” ha ironizzato la Tavassi parlando di quello che è successo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022) Complici anche i tanti problemi causati dal maltempo in Honduras, nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda ieri sera c’è stato molto spazio per i protagonisti rientrati in Italia, ospiti in studio. E ovviamentedel, dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni, non poteva che essere una delle protagoniste della puntata . Entrata a cannone subito contro Vladimir, si è poi accesa in un faccia a faccia infuocato conche ha anche trovato un nome per ribattezzare l’attrice e regista. “EraDel Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi” ha ironizzato laparlando di quello che è successo ...

