Roma, crollano pezzi dell’arco di Porta Maggiore: chiuso il passaggio pedonale (Di martedì 14 giugno 2022) Questa mattina all’alba si è verificata la caduta di una parte dell’arco di Porta Maggiore, a Piazzale Labicano. Sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Sul posto, intorno alle 6:15, è intervenuta la Polizia Locale del I Gruppo Trevi, allertata per la caduta di una parte dell’arco di Porta Maggiore. chiuso passaggio pedonale Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. I caschi bianchi hanno successivamente interdetto il passaggio pedonale sottostante. In ausilio sono arrivate anche le pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienza per agevolare la viabilità nell’area. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) Questa mattina all’alba si è verificata la caduta di una partedi, a Piazzale Labicano. Sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Sul posto, intorno alle 6:15, è intervenuta la Polizia Locale del I Gruppo Trevi, allertata per la caduta di una partediGli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. I caschi bianchi hanno successivamente interdetto ilsottostante. In ausilio sono arrivate anche le pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienza per agevolare la viabilità nell’area. su Il Corriere della Città.

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, crollano pezzi dell’arco di Porta Maggiore: chiuso il passaggio pedonale - nonsononessun17 : @GuidoDeMartini Università La Sapienza di Roma Anche le fonti mainstream crollano - corgiallorosso : #CristianoRonaldo alla #Roma, le quote crollano a 9 - infoitinterno : Crollano due balconi in via Roma a Palermo, miracolosamente nessun ferito - infoitinterno : Tragedia sfiorata in via Roma: crollano due balconi -