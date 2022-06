Pride Month 2022: per Pantene anche i capelli non hanno genere (Di martedì 14 giugno 2022) In occasione del Pride Month, per il terzo anno consecutivo, Pantene ha lanciato la campagna #HairHasNoGender rinnovando il proprio sostegno alla comunità LGBTQIA+. Focus di questa terza edizione è l’ambiente lavorativo dove spesso, ancora oggi, si rischia di essere discriminati per il genere, l’orientamento sessuale o più semplicemente per il colore dei capelli. «Al lavoro vengo giudicata solo perché sono lesbica non binaria», racconta Cathy La Torre, avvocatessa. «Per molto tempo non ho osato dire ai miei colleghi che ero gay e che amavo vestirmi da drag queen – le fa eco Silvano Caso, impiegato dello stabilimento di produzione Procter & Gamble in Italia -. Quando io e il mio compagno abbiamo deciso di sposarci, ho finalmente trovato il coraggio di raccontare la mia storia e sono rimasto ... Leggi su amica (Di martedì 14 giugno 2022) In occasione del, per il terzo anno consecutivo,ha lanciato la campagna #HairHasNoGender rinnovando il proprio sostegno alla comunità LGBTQIA+. Focus di questa terza edizione è l’ambiente lavorativo dove spesso, ancora oggi, si rischia di essere discriminati per il, l’orientamento sessuale o più semplicemente per il colore dei. «Al lavoro vengo giudicata solo perché sono lesbica non binaria», racconta Cathy La Torre, avvocatessa. «Per molto tempo non ho osato dire ai miei colleghi che ero gay e che amavo vestirmi da drag queen – le fa eco Silvano Caso, impiegato dello stabilimento di produzione Procter & Gamble in Italia -. Quando io e il mio compagno abbiamo deciso di sposarci, ho finalmente trovato il coraggio di raccontare la mia storia e sono rimasto ...

