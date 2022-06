(Di martedì 14 giugno 2022)si conferma ladelincon la riconferma alper il sindaco uscente Alessandro, sostenuto da tutto ile due liste civiche. Con il 51,48 delle preferenze il sindaco uscente ha segnato certificato il buon governo delnella regione. La candidata della sinistra, sostenuta da Pd, Iv, Socialisti, M5s e due liste civiche, Federica Fratoni, si è fermata a 28,32%. Segue Francesco Branchetti, candidato per il polo composto da Sinistra civica ecologista, Verdi e Prc, con il 12,79%. A, tra gli altri risultati, da segnalare la sparizione completa di quel che fu il Movimento 5 Stelle, che non porta in consiglio comunale neppure un ...

Secolo d'Italia

Provincia di Grosseto A Campagnatico Elismo Pesuccisindaco per il Centrodestra con soli ... Forte dei Marmi e Porcari in provincia di Lucca, Marliana in provincia di, Monte San ...... Como, Frosinone, Genova, Gorizia, L'Aquila, La Spezia, Lodi, Monza, Oristano, Piacenza,, ...sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (... Pistoia diventa la roccaforte del centrodestra in Toscana: Tomasi rieletto al primo turno. Tutti i dati Dalla musica un forte messaggio per il recupero e il riuso delle risorse. Partirà sotto il segno dell’arte e dell’ambiente il Pistoia Festival 2022, il ...Firenze, 13 giugno 2022 - Tomasi e il centrodestra riconfermati al governo di Pistoia. Mentre Lucca e Carrara vanno al ballottaggio. Questi i risultati nei tre capoluoghi toscani in cui si andava al v ...