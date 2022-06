Per la seconda volta i due hanno deciso di separarsi. Scegliendo, però, di rimanere amici (Di martedì 14 giugno 2022) Amore al capolinea per Tom Cruise e Hayley Atwell. La relazione tra i due, che si sono conosciuti sul set di Mission Impossible 7 nel 2020, è finita. Per la seconda volta: dopo un allontanamento nel 2021 hanno deciso di riprovarci. Ma il finale è lo stesso: la loro storia d’amore è davvero una mission impossible. Tom Cruise, l’addio amichevole a Hayley Atwell dopo un anno d’amore X ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 giugno 2022) Amore al capolinea per Tom Cruise e Hayley Atwell. La relazione tra i due, che si sono conosciuti sul set di Mission Impossible 7 nel 2020, è finita. Per la: dopo un allontanamento nel 2021di riprovarci. Ma il finale è lo stesso: la loro storia d’amore è davvero una mission impossible. Tom Cruise, l’addio amichevole a Hayley Atwell dopo un anno d’amore X ...

