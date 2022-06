Patti Smith live al Castello Sforzesco (Di martedì 14 giugno 2022) È tutto pronto per “An Evening Of Poetry And Music”, che vedrà protagonista Patti Smith al Castello Sforzesco di Piazza Castello (MI). Patti Smith: quando si esibirà al Castello Sforzesco di Milano? La “sacerdotessa” del rock ha attraversato il punk, diventandone l’icona e lasciando un’impronta indelebile. Ha analizzato il mondo in tutte le sue forme d’arte: attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura. Amata, discussa, potente ed idealista, Patti Smith è tra gli artisti più influenti di sempre. Instancabile e sovversiva, “la sacerdotessa” ha recentemente ricevuto il prestigioso Premio Puccini – assegnato dalla Città di Viareggio e dalla Fondazione Festival ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 14 giugno 2022) È tutto pronto per “An Evening Of Poetry And Music”, che vedrà protagonistaaldi Piazza(MI).: quando si esibirà aldi Milano? La “sacerdotessa” del rock ha attraversato il punk, diventandone l’icona e lasciando un’impronta indelebile. Ha analizzato il mondo in tutte le sue forme d’arte: attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura. Amata, discussa, potente ed idealista,è tra gli artisti più influenti di sempre. Instancabile e sovversiva, “la sacerdotessa” ha recentemente ricevuto il prestigioso Premio Puccini – assegnato dalla Città di Viareggio e dalla Fondazione Festival ...

