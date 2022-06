Palermo | Forza Italia primo partito | Lega e DC entrano in consiglio comunale | ecco i seggi a Palazzo delle Aquile

(Di martedì 14 giugno 2022)– A scrutini conclusi definiti i piazzamentivarie liste all’interno deldi. Alla maggioranza, che ha sostenuto il candidato sindaco vincente, Roberto Lagalla, andranno 24così distribuiti:7 Fratelli d’6 Lavoriamo per– Lagalla Sindaco 5 Democrazia Cristiana 3 Prima l’3 16 dei 40andranno alla minoranza.i consiglieri a sostegno di Miceli e di Ferrandelli: Candidato sindaco secondo per voti: Franco MiceliDemocratico 5 Azione +Europa 4 Movimento 5 Stelle 3 Progetto– Miceli Sindaco 3 Ancora non definita la lista degli ...

Roberto Lagalla, di Forza Italia, è il nuovo sindaco di Palermo, dove bastava il 40% anziché il 50 per vincere al primo turno (ma il candidato del centrodestra ha superato questa soglia). Il centrosinistra vinse in 5 capoluoghi: Cuneo, Padova, Lucca, Taranto e Palermo. Le liste civiche e Forza Italia va in doppia cifra a Monza (16,38%). Il centrodestra, se corre unito, vince. A Palermo il centrodestra vince al primo turno con Roberto Lagalla con la sua coalizione civica appoggiata anche da Forza Italia, fermo al 25%. A Parma, dove la copertura del campione raggiunge il 100%.