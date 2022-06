PA, concorsi pubblici ‘lumaca’: oltre 88mila posti da assegnare (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA – Ancora tempi lunghi per la conclusione dei grandi concorsi pubblici. Su 55 concorsi pubblici indetti tra il 2019 e il 2021, 30 si sono conclusi e 25 sono ancora in corso, ma dei 103 mila posti messi a bando appena 14,5 mila sono stati assegnati e oltre 88 mila, in gran parte nella scuola, sono ancora vacanti. Per raggiungere l’obiettivo di “4 milioni di dipendenti pubblici con un’età media di 44 anni e competenze adeguate” fissato entro il 2028 dal ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, considerando anche i previsti 500mila pensionamenti, entro 6 anni bisognerebbe assumere quasi 1,3 milioni di persone – circa 200mila ogni anno – con un’età media di 28 anni, avviando un grande piano di formazione impostato su un’analisi delle necessarie ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA – Ancora tempi lunghi per la conclusione dei grandi. Su 55indetti tra il 2019 e il 2021, 30 si sono conclusi e 25 sono ancora in corso, ma dei 103 milamessi a bando appena 14,5 mila sono stati assegnati e88 mila, in gran parte nella scuola, sono ancora vacanti. Per raggiungere l’obiettivo di “4 milioni di dipendenticon un’età media di 44 anni e competenze adeguate” fissato entro il 2028 dal ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, considerando anche i previsti 500mila pensionamenti, entro 6 anni bisognerebbe assumere quasi 1,3 milioni di persone – circa 200mila ogni anno – con un’età media di 28 anni, avviando un grande piano di formazione impostato su un’analisi delle necessarie ...

