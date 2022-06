(Di martedì 14 giugno 2022), 14 giu. (Adnkronos) - IlMarioè appena, accolto dal primo ministroMohammad Shtayyeh e dal picchetto d'onore che ha intonato l'inno italiano. Si tratta dell'ultima tappa della missione del presidente del Consiglio in Medio Oriente: subito dopo il bilaterale con Shtayyehrientrerà a Roma.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato a Parigi ed è stato accolto nel cortile dell'Eliseo dal preside… - TV7Benevento : MO: Draghi arrivato a Ramallah, al via incontro con premier palestinese - - Europeo91785337 : Lo #spread è arrivato a 250 ptb galoppando verso 300 ptb . FATE PRESTO CHIAMATE super Mario #Draghi - factanza : Ieri #Draghi è arrivato in #Israele, dove ha incontrato il capo dello stato #Herzog, mentre oggi vedrà il premier… - _Maka72 : @borghi_claudio Forse è arrivato il momento di abbandonare la nave Draghi e sputare fuori tutto lo sputabile di que… -

Luca Ciriani, capogruppo al Senato, appena, è molto chiaro in proposito: "Stando alle ... Il partito didel quale il leader di IV aveva iniziato a tratteggiare il profilo nell'intervista ...Pubblicato per la prima volta nel 2018, ein Italia nel 2019, Fuoco e Sangue è uno spin - ... Casa Targaryen " l'unica famiglia di signori deia sopravvivere al Disastro di Valyria " ...Ramallah, 14 giu. (Adnkronos) – Il premier Mario Draghi è appena arrivato a Ramallah, accolto dal primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh e dal picchetto d’onore che ha intonato l’inno italiano.“Ti ricordi”, replica Draghi, auspicando poi che la collaborazione in ambito sanitario vada avanti (LaPresse) – Italia e Israele hanno a lungo collaborato nel contrasto al Covid 19. Mario Draghi, nel ...