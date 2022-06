“Mio figlio è davvero molto stitico: come posso aiutarlo? (Di martedì 14 giugno 2022) Salve dottore, sono disperata. Mio figlio (allattato esclusivamente al seno) fino a 3 mesi ha evacuato sempre più volte al giorno senza problemi poi ha avuto diarrea in seguito al Covid e da allora ha smesso di farla in autonomia. Ho provato ad aspettare anche 4-5 giorni ma mi scoppiava in crisi di pianto e la pediatra mi ha detto che poteva capitare dopo una diarrea, e di pazientare ma di fargli microclisma dopo massimo 2-3 giorni. Ad oggi sono trascorsi 2 mesi, abbiamo provato tutto: massaggi dall’osteopata, massaggi casalinghi, stimolazione alla nuova e vecchia maniera, chiesto diversi pareri, fatto visita gastroenterologica… ma non cambia niente! Chi mi dice che ancora non sa coordinare i movimenti, chi che la trattiene perché traumatizzato (probabilmente ha avuto delle ragadi e ha sviluppato un forte dermatite perianale). Mi hanno consigliato di svezzarlo ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 14 giugno 2022) Salve dottore, sono disperata. Mio(allattato esclusivamente al seno) fino a 3 mesi ha evacuato sempre più volte al giorno senza problemi poi ha avuto diarrea in seguito al Covid e da allora ha smesso di farla in autonomia. Ho provato ad aspettare anche 4-5 giorni ma mi scoppiava in crisi di pianto e la pediatra mi ha detto che poteva capitare dopo una diarrea, e di pazientare ma di fargli microclisma dopo massimo 2-3 giorni. Ad oggi sono trascorsi 2 mesi, abbiamo provato tutto: massaggi dall’osteopata, massaggi casalinghi, stimolazione alla nuova e vecchia maniera, chiesto diversi pareri, fatto visita gastroenterologica… ma non cambia niente! Chi mi dice che ancora non sa coordinare i movimenti, chi che la trattiene perché traumatizzato (probabilmente ha avuto delle ragadi e ha sviluppato un forte dermatite perianale). Mi hanno consigliato di svezzarlo ...

Pubblicità

GassmanGassmann : Ci siamo, è evidente, la scienza ce lo spiega, il cambiamento climatico è in atto ed in accelerazione! Il governo D… - parloamestessa : @aforista_l Infatti da piccolo mio figlio li chiamava 'gratta e perdi' - llevaj : RT @ChanceGardiner: R. Schenker: 'Mio figlio ha 3 dosi e siamo ancora al pronto soccorso a causa del dolore toracico da COVlD e dei problem… - TeleradioNews : Morte Nikola Duka, il 16 giugno al via il processo. Mamma Rezana: «Ora giustizia». Pallotti, Ronzullo e Ciaramella:… - Italialibera71 : RT @SignorGiovanne1: Oggi mio figlio ha superato il suo primo esame. #scuolaparentale 1 #stato 0. #art30Costituzione #liberidirespirare #Ho… -