Minardo (Lega): congratulazioni a Lagalla e Basile (Di martedì 14 giugno 2022) Modica – "Buon lavoro al nuovo sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, al nuovo sindaco di Messina, Federico Basile, e a tutti gli amministratori e consiglieri comunali eletti in Sicilia". E' quanto afferma il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo. "Nelle due grandi città metropolitane Prima l'Italia entra bene in consiglio comunale e contribuisce in maniera rilevante alla vittoria dei candidati. Il dato politico nitido e inequivocabile del voto del 12 giugno è che laddove il centrodestra si presenta unito vince con ampio margine rispetto agli altri partiti e coalizioni, convince l'elettorato, propone progetti politici validi. Tutta la classe dirigente del centrodestra siciliano ha adesso un ulteriore sprono per trovare rapidamente la migliore sintesi possibile su una candidatura alla Presidenza ...

