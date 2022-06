Milan, Pasqualin: “Asensio in rossonero sarebbe davvero un grande colpo” (Di martedì 14 giugno 2022) Milan, Pasqualin- Ha parlato a TmW Radio Pasqualin della situazione del calciomercato del Milan e su un possibile colpo in atto. LE SUE PAROLE procuratore sportivo, è intervenuto durante la trasmissione “A Tutto Mercato”, su TMW Radio, per commentare vari temi di attualità: “Il possibile arrivo di Asensio al Milan? Sicuramente in Italia può fare la differenza. Non è la prima volta che viene accostato alla società rossonera. Il fatto che il calciatore non sia una prima linea del Real Madrid fa sì che si parli molto di mercato per il suo profilo. Per il Milan, poi, penso che sia molto avanti per De Ketelaere”. Ad oggi il colpo madrileno potrebbe davvero aprire le danze di mercato davvero di ... Leggi su seriea24 (Di martedì 14 giugno 2022)- Ha parlato a TmW Radiodella situazione del calciomercato dele su un possibilein atto. LE SUE PAROLE procuratore sportivo, è intervenuto durante la trasmissione “A Tutto Mercato”, su TMW Radio, per commentare vari temi di attualità: “Il possibile arrivo dial? Sicuramente in Italia può fare la differenza. Non è la prima volta che viene accostato alla società rossonera. Il fatto che il calciatore non sia una prima linea del Real Madrid fa sì che si parli molto di mercato per il suo profilo. Per il, poi, penso che sia molto avanti per De Ketelaere”. Ad oggi ilmadrileno potrebbeaprire le danze di mercatodi ...

