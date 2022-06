Milan, Brahim Diaz verso la conferma: non vuole lasciare il club (Di martedì 14 giugno 2022) Brahim Diaz resta al Milan anche il prossimo anno. Il fantasista spagnolo non vuole lasciare il club rossonero in estate Brahim Diaz alla fine resterà al Milan, al di là di ogni discorso per Asensio. Gli ultimi contatti col Real Madrid hanno definito il futuro dello spagnolo, che resterà in prestito al Diavolo per un’altra stagione come da precedenti accordi. Al termine dei due anni il Milan può esercitare un riscatto di 22 milioni e il Real un controriscatto di circa 27. Come racconta il Corriere dello Sport Brahim è felice a Milano e Pioli altrettanto di tenerlo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022)resta alanche il prossimo anno. Il fantasista spagnolo nonilrossonero in estatealla fine resterà al, al di là di ogni discorso per Asensio. Gli ultimi contatti col Real Madrid hanno definito il futuro dello spagnolo, che resterà in prestito al Diavolo per un’altra stagione come da precedenti accordi. Al termine dei due anni ilpuò esercitare un riscatto di 22 milioni e il Real un controriscatto di circa 27. Come racconta il Corriere dello Sportè felice ao e Pioli altrettanto di tenerlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

