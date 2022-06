Mazda torna al MIMO con la nuova ammiraglia CX-60

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – In occasione del2022, il Milano Monza Motor Show che si terrà dal 16 al 19 giugno,presenta al pubblico milanese laCX-60 e mette a disposizione la propria gamma per tutti coloro che vorranno testarla nelle strade della città. LaCX-60, l’ultimo capolavoro “Crafted in Japan” di, che incarna tutta la maestria artigianale giapponese, sarà la protagonista in esposizione in piazza Duomo per tutta la durata della kermesse. E’ il debutto ufficiale al grande pubblico per il nuovo SUV di Casa: dotato di un motore Skyactiv-G 2.5 benzina a iniezione diretta a quattro cilindri e un grande motore elettrico da 129 kW/175 CV, un nuovo cambio automatico a otto rapporti e una batteria ad alta capacità da 355 V e 17,8 ...