Maggiolo (Icar): “L’epidemia da Hiv non è finita” (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Quella dell’Hiv è un’epidemia che non è finita ed è ancora in atto. Forse in Italia piano piano la stiamo iniziando a controllare. Negli ultimi anni le nuove diagnosi sono in lieve calo, ma ci sono ancora e bisogna mantenere alta la guardia”. Così Franco Maggiolo, responsabile dell’Unità semplice di Patologie Hiv-correlate e Terapie sperimentali dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo e presidente dell’edizione bergamasca di Icar (Italian Conference on Aids and Antiviral Research), in occasione dell’inaugurazione del murale realizzato a Bergamo da Alessandro Conti, in arte Etsom. Un’opera larga 6 metri e alta 3, che vuole sensibilizzare sui problemi che resistono in materia di virus Hiv. “Ci sono due cardini per combattere L’epidemia da Hiv – prosegue Maggiolo – Il primo è quello di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Quella dell’Hiv è un’epidemia che non èed è ancora in atto. Forse in Italia piano piano la stiamo iniziando a controllare. Negli ultimi anni le nuove diagnosi sono in lieve calo, ma ci sono ancora e bisogna mantenere alta la guardia”. Così Franco, responsabile dell’Unità semplice di Patologie Hiv-correlate e Terapie sperimentali dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo e presidente dell’edizione bergamasca di(Italian Conference on Aids and Antiviral Research), in occasione dell’inaugurazione del murale realizzato a Bergamo da Alessandro Conti, in arte Etsom. Un’opera larga 6 metri e alta 3, che vuole sensibilizzare sui problemi che resistono in materia di virus Hiv. “Ci sono due cardini per combattereda Hiv – prosegue– Il primo è quello di ...

Pubblicità

LocalPage3 : Maggiolo (Icar): 'L'epidemia da Hiv non è finita' - lifestyleblogit : Maggiolo (Icar): 'L'epidemia da Hiv non è finita' - - italiaserait : Maggiolo (Icar): “L’epidemia da Hiv non è finita” - TV7Benevento : Maggiolo (Icar): 'L'epidemia da Hiv non è finita' - - Marilenapas : RT @SanitaInf: #HIV, Icar 2022. Maggiolo (SIMIT): «Eradicazione lontana, ma le terapie long-acting sono il punto di svolta» -