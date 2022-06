LIVE – Scafati-Cantù 73-51, gara-5 finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 14 giugno 2022) La DIRETTA testuale di Givova Scafati-Acqua S. Bernardo Cantù, sfida valida come gara-5 della finale del Tabellone Oro dei playoff di Serie A2 2021/2022 di basket. Cantù ha sfruttato alla grande le due sfide casalinghe, entrambe vinte portando la Serie sul 2-2; si torna quindi in Campania per la gara decisiva: chi vince, sale in A1. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di martedì 14 giugno, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI AGGIORNA LA DIRETTA Scafati-CANTU’ 73-51 ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Latestuale di Givova-Acqua S. Bernardo, sfida valida come-5 delladel Tabellone Oro deidiA2 2021/diha sfruttato alla grande le due sfide casalinghe, entrambe vinte portando lasul 2-2; si torna quindi in Campania per ladecisiva: chi vince, sale in A1. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di martedì 14 giugno, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI AGGIORNA LA-CANTU’ 73-51 ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Scafati-Cantù 40-19 gara-5 finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Scafati-Cantù #40-19… - zazoomblog : LIVE – Scafati-Cantù 28-11 gara-5 finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Scafati-Cantù #28-11… - zazoomblog : LIVE – Scafati-Cantù 20-11 gara-5 finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Scafati-Cantù #20-11… - zazoomblog : LIVE – Scafati-Cantù 28-11 gara-5 finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Scafati-Cantù #28-11… - infoitsport : LIVE – Cantù-Scafati 79-68, gara-3 finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA -