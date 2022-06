Lewis Hamilton “alza il gomito” in compagnia | “Sei così lento quest’anno” (Di martedì 14 giugno 2022) Il campione britannico ritratto in un video mentre il suo migliore amico tracanna da una bottiglia. I fan non ci stanno Uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. La stagione di Lewis Hamilton non è iniziata affatto bene. Scarsi risultati in pista. E i fan non lo risparmiano sui social. Lo sport, del resto, è così. Fino a un determinato giorno sei un campione e il giorno dopo un brocco… Lewis Hamilton non è al suo massimo (web source)Nei 14 anni dal suo battesimo in F1 a Melbourne nel 2007, Lewis Hamilton ha gareggiato in 295 Gran Premi, vincendone 103 e godendo in tutto di 183 podi. Ha accumulato 103 pole position, 4.193 punti e condotto in testa alla gara per oltre 5.170 giri. Il britannico è uno dei piloti più vincenti della Formula 1. Ha conquistato 7 titoli ... Leggi su newstv (Di martedì 14 giugno 2022) Il campione britannico ritratto in un video mentre il suo migliore amico tracanna da una bottiglia. I fan non ci stanno Uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. La stagione dinon è iniziata affatto bene. Scarsi risultati in pista. E i fan non lo risparmiano sui social. Lo sport, del resto, è. Fino a un determinato giorno sei un campione e il giorno dopo un brocco…non è al suo massimo (web source)Nei 14 anni dal suo battesimo in F1 a Melbourne nel 2007,ha gareggiato in 295 Gran Premi, vincendone 103 e godendo in tutto di 183 podi. Ha accumulato 103 pole position, 4.193 punti e condotto in testa alla gara per oltre 5.170 giri. Il britannico è uno dei piloti più vincenti della Formula 1. Ha conquistato 7 titoli ...

Pubblicità

_lasilviaaa : Lewis Hamilton l’unico uomo di cui mi fido. - CassieFran : Lewis Hamilton mette al suo posto il razzista misogino con un tweet. Poteva farlo chiunque, ma l'ha fatto lui. - mattsmithslegs : dio mio lewis hamilton l’unico uomo che amo e si dimostra sempre migliore so true ?? - sxbef : pensate di poter ferire me e @luvg0emon?? seguiamo letteralmente lewis hamilton e daniel ricciardo - zazoomblog : Lewis Hamilton nella metro di Londra non ci salivo da anni - #Lewis #Hamilton #nella #metro #Londra -