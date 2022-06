La risposta immunitaria al Covid da parte dei bambini non vaccinati

Leggi su agi

(Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Inona Sars-CoV-2 sviluppano una rapida, ma la memoria del loro sistema immunitario è più debole rispetto a quella degli adulti, con il rischio di reinfezione più alto. A dirlo, è il nuovo studio del Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, tra i primi ad analizzare ladeia seguito dell'infezione da SARS-CoV-2. Lo studio ha coinvolto più di 50colpiti da un'infezione di-19 sottoposti a test immunologici con una nuova tecnologia in grado di monitorare l'attività di più cellule del sistema immunitario. I risultati sono stati confrontati con quelli di altrettanti adulti con un'infezione recente di-19. Entrambi i ...