Joker 2 sarà un musical, Lady Gaga in trattative per il ruolo di Harley Quinn (Di martedì 14 giugno 2022) Grandi novità per Joker 2, il sequel del successo di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, che vedrà nel cast una grande protagonista: Lady Gaga. Una settimana fa, il regista Todd Phillips ha confermato la lavorazione di Joker 2, realizzando il sogno di tantissimi fan che volevano rivedere Joaquin Phoenix nel ruolo del villain. Ma ora, sembra che anche Lady Gaga potrebbe far parte del cast del film, che sarà un musical, nei panni di Harley Quinn. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, infatti, sembra che la famosa cantante Lady Gaga sia in trattative per recitare al fianco di Joaquin Phoenix, nel sequel Joker 2, il successo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022) Grandi novità per2, il sequel del successo di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, che vedrà nel cast una grande protagonista:. Una settimana fa, il regista Todd Phillips ha confermato la lavorazione di2, realizzando il sogno di tantissimi fan che volevano rivedere Joaquin Phoenix neldel villain. Ma ora, sembra che anchepotrebbe far parte del cast del film, cheun, nei panni di. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, infatti, sembra che la famosa cantantesia inper recitare al fianco di Joaquin Phoenix, nel sequel2, il successo ...

