Instagram fa vedere le stesse storie | cosa sta succedendo?

Pubblicità

letterstohaz : Ma perchè instagram mai fa vedere le storie del giorno prima - enrih_ : Instagram che ti fa vedere ogni volta le storie da capo lo sto odiando - Mestanaccount1 : mi state dicendo che quella cagata non è un bug ma è il nuovo aggiornamento di Instagram? mi state dicendo che io d… - sempreciro : Twitter è più bello di Instagram perchè qui puoi anche far vedere che fai una vita di merda e nessuno ti giudicherà… - danielcame : Domani la Nazione farà l’articolo principale su Jovic, solo perché il serbo segue la Fiorentina su Instagram. Sarà… -

corriereadriatico.it

Sono contento di sentire la sua voce, di sapere che sta bene, dimamma'. Proprio su sua ... Di seguito il postde L'Isola dei Famosi con il videomessaggio ricevuto da Vaporidis : - - ...La figlia del Molleggiato suha pubblicato due scatti intenta a dipingere, concentrazione massima e sensualità da ...ma che si è fatta alla gamba I fan sono letteralmente esplosi nell'... Instagram down, problemi alle stories. Gli utenti su Twitter: «Si vedono quelle di 20 ore fa» Instagram down. Negli ultimi minuti numerosi utenti segnalano problemi con il social network. Tra le segnalazioni - diffuse tramite Twitter - si notificano soprattutto disagi per quanto riguarda ...Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente d L’Isola dei Famosi, fa una confessione amara.