Il Centrodestra vince spinto da FDI anche al nord, la Lega flette. Pd primo partito ma M5s crolla ovunque (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Il Centrodestra è largamente in testa dopo il primo turno delle comunali 2022 per quanto riguarda i capoluoghi di provincia. L'alleanza con FdI, Lega e FI strappa al centrosinistra il sindaco di Palermo (lo spoglio è ancora ai due terzi delle schede con Lagalla al 50,2%), alle liste civiche il sindaco di Belluno e conferma i sindaci di Genova, L'Aquila, Pistoia, La Spezia, Asti, Rieti e Oristano. Il centrosinistra strappa al Centrodestra il sindaco di Lodi e conferma al primo turno i sindaci di Padova e Taranto. Le liste civiche (i risultati non sono ancora definitivi) confermano il sindaco di Messina. Il 26 giugno avremo un ballottaggio tra Centrodestra e centrosinistra ad Alessandria, Monza, Verona, Gorizia, Piacenza, Frosinone, Como (nel capoluogo lariano una lista civica ... Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Ilè largamente in testa dopo ilturno delle comunali 2022 per quanto riguarda i capoluoghi di provincia. L'alleanza con FdI,e FI strappa al centrosinistra il sindaco di Palermo (lo spoglio è ancora ai due terzi delle schede con Lagalla al 50,2%), alle liste civiche il sindaco di Belluno e conferma i sindaci di Genova, L'Aquila, Pistoia, La Spezia, Asti, Rieti e Oristano. Il centrosinistra strappa alil sindaco di Lodi e conferma alturno i sindaci di Padova e Taranto. Le liste civiche (i risultati non sono ancora definitivi) confermano il sindaco di Messina. Il 26 giugno avremo un ballottaggio trae centrosinistra ad Alessandria, Monza, Verona, Gorizia, Piacenza, Frosinone, Como (nel capoluogo lariano una lista civica ...

