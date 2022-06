Golden State vede il Paradiso: Boston cade, per il titolo manca a una vittoria (Di martedì 14 giugno 2022) Ad una vittoria dal titolo. Sembra incredibile, dopo tutto quello che ha passato negli ultimi 3 anni, ma nel giorno dell'anniversario dell'infortunio che ha dato inizio al calvario di Klay Thompson e ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 giugno 2022) Ad unadal. Sembra incredibile, dopo tutto quello che ha passato negli ultimi 3 anni, ma nel giorno dell'anniversario dell'infortunio che ha dato inizio al calvario di Klay Thompson e ...

NBAspain : Golden State Warriors Su tercer cuarto #NBAFinals - andreapezzoni87 : Golden State ad una vittoria dal titolo grazie al 104-94 di gara5! Wiggins & Klay trascinanti con 47 punti compless… - MaxCarbonaro : RT @rprat75: Golden State sale 3-2 dominando Boston nell'ultimo quarto di Gara 5 trascinata da...Wiggins. Strepitoso! I Dubs vincono comodi… - AroundTheGameIT : E voi, con Golden State in vantaggio, che presentimento avete? - AroundTheGameIT : Come nel 2015, Golden State ha rimontato dopo essersi trovata sotto per 2-1 alle Finals. E Klay Thompson ne era ab… -