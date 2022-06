(Di martedì 14 giugno 2022) In Liguriadelal primo turno ae a Laè stato rieletto sindaco di. Liguria, ariconfermatoIl primo cittadino, in carica dal 2017 e che nel corso del suo mandato si è trovato ad affrontare il crollo del ponte Morandi e la ricostruzione del Viadotto, si è affermato al primo turno contro lo sfidante del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle Ariel Dello Strologo.è forte del 55,49% dei suffragi contro il 38,03% del principale candidato d’opposizione. Guardando nel dettaglio i voti di lista nel, la listasindaco ha ottenuto il 19,06% e nove seggi. FdI: 17.788 voti e il 9,33% delle preferenze ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Genova e La Spezia: le cifre della vittoria di Marco Bucci, Pierluigi Peracchini e del centrodestra… - giorgiovascotto : RT @PoliticaPerJedi: La débâcle del centrosinistra nella Liguria di @AndreaOrlandosp dovrebbe far riflettere. A Genova e La Spezia lista u… - annamaria_ff : RT @MarcoFattorini: I risultati parziali del #M5s nei capoluoghi: Messina 8,4% Palermo 7,5% Genova 4,5% Taranto 4,3% Alessandria 3,8% Asti… - FuffaForte : RT @PoliticaPerJedi: La débâcle del centrosinistra nella Liguria di @AndreaOrlandosp dovrebbe far riflettere. A Genova e La Spezia lista u… - arcanodavvero : RT @MarcoFattorini: I risultati parziali del #M5s nei capoluoghi: Messina 8,4% Palermo 7,5% Genova 4,5% Taranto 4,3% Alessandria 3,8% Asti… -

...91%, Cinzia Ronzitti (Partito comunista dei lavoratori) è allo 0,42%, Giacomo Martino Manzano Olivieri (3V) è allo 0,35%, Carlo Carpi (Insieme per) è allo 0,24%. LaVittoria del ......91%, Cinzia Ronzitti (Partito comunista dei lavoratori) è allo 0,42%, Giacomo Martino Manzano Olivieri (3V) è allo 0,35%, Carlo Carpi (Insieme per) è allo 0,24%. LaVittoria del ...Elezioni Amministrative 2022. Ecco tutti i risultati del primo turno delle elezioni per sindaco e consiglio comunale del 12 giugno. Tutti i sindaci eletti.Genova. Stato di agitazione di tutti i lavoratori di Italgas S.p.a. del Polo Liguria a sostegno della sicurezza sul lavoro. La mobilitazione è organizzata da Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. Per ...