Estate Mediaset a tutta natura con serie e documentari BBC: le novità su Focus e Rete4 (Di martedì 14 giugno 2022) Mediaset annuncia un’Estate a tema ambientalista con serie e documentari sulla natura e animali. Come si legge sul sito, l’azienda ha acquisito in esclusiva 25 prodotti top da BBC Studios, realizzati dalla pluripremiata natural History Unit della rete britannica. L’accordo raggiunto permette a Mediaset la messa in onda di titoli in prima visione assoluta: 25 documentari, 80 ore di visione, realizzati con budget importanti e tecnologie avanzate. I prodotti andranno in onda in prima serata su Rete 4, sulla rete tematica Focus e in contemporanea saranno fruibili in streaming su Mediaset Infinity. La programmazione estiva inizia su Rete4 da martedì 21 giugno in prima serata con Dynasties II: ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 giugno 2022)annuncia un’a tema ambientalista consullae animali. Come si legge sul sito, l’azienda ha acquisito in esclusiva 25 prodotti top da BBC Studios, realizzati dalla pluripremiatal History Unit della rete britannica. L’accordo raggiunto permette ala messa in onda di titoli in prima visione assoluta: 25, 80 ore di visione, realizzati con budget importanti e tecnologie avanzate. I prodotti andranno in onda in prima serata su Rete 4, sulla rete tematicae in contemporanea saranno fruibili in streaming suInfinity. La programmazione estiva inizia suda martedì 21 giugno in prima serata con Dynasties II: ...

