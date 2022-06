(Di martedì 14 giugno 2022) . lesaranno fortemente raccomandate ma non obbligatoriedelsull’uso della mascherina aglidi. Nei giorni scorsi le polemiche non si sono risparmiate tra chi vuole mantenere l’obbligo e chi, invece, ritiene la norma superata. Secondo quanto emerso dall’ultimo incontro, tenutosi ieri tra il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e quello della Salute Roberto Speranza, insieme al presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, si procederà con una circolare esplicativa destinata alle scuole, in cui l’uso della mascherina nel corso deglisarà fortemente raccomandato, ma non più obbligatorio.disenza mascherina, per un milione di studenti solo raccomandata: Bianchi e ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Agli Esami di stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina,… - Agenzia_Ansa : Maturità: i ragazzi ucraini potranno essere esonerati dagli esami di Stato. Anche da quelli di terza media, decide… - 361_magazine : Esami di Stato e mascherine, dietrofront del Governo - Antonel38567888 : @MedBunker @ohh_sunshine @MarcoRizzoPC Non entro nel merito, ma il suo collega è stato sospeso per aver ordinato es… - brandnewshrader : Io che dopodomani ho anatomia 1 e oggi pomeriggio una ragazza che si deve preparare agli esami di stato a ripetizio… -

Le mascherine e la Maturità Non sarà invece obbligatoria la mascherina aglidi maturità e ... Per il virologo Fabrizio Pregliasco , per la Maturità sarebbeutile mantenerli durante le ...... titolo di studio ( laurea comprensiva dei CFU/CFA oaggiuntivi ed eventuali titoli ... che prevalgono rispetto all'iscrizione ', per cui èsufficiente aver conseguito almeno 150 CFU); nella ...La decisione dovrà essere ratificata nel prossimo consiglio dei ministri e, a stretto giro, seguirà una circolare per le scuole. Gli esami, però, sono già iniziati in molti istituti ...Cade l’obbligo delle mascherine anche per gli esami di Stato del primo ciclo. “Proficuo incontro tra i ministri Bianchi e Speranza. Ha prevalso il buon senso: gli esami di maturità si faranno senza ...