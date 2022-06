Draghi in Israele: prosegue il viaggio di due giorni del primo ministro (Di martedì 14 giugno 2022) prosegue la visita di due giorni di Mario Draghi in Israele, al termine della quale di recherà a Ramallah, in Cisgiordania. Atteso per oggi l’incontro bilaterale con il primo ministro israeliano Naftali Bennett. Il presidente del Consiglio ha già visitato il Tempio italiano di Gerusalemme, dove ha tenuto un discorso. Qual è il programma di Leggi su periodicodaily (Di martedì 14 giugno 2022)la visita di duedi Marioin, al termine della quale di recherà a Ramallah, in Cisgiordania. Atteso per oggi l’incontro bilaterale con ilisraeliano Naftali Bennett. Il presidente del Consiglio ha già visitato il Tempio italiano di Gerusalemme, dove ha tenuto un discorso. Qual è il programma di

Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi, in visita a Gerusalemme, ha incontrato il Presidente dello Stato di Israele… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi e domani, 13 e 14 giugno, sarà in visita in Israele e Palestina. - rubio_chef : Veramente quel gas è palestinese ma l’occupante nazista????, che scatena guerre in giro per il mondo vendendo armi, m… - PaoloCaminiti1 : RT @classcnbc: DRAGHI CERCA GAS IN ISRAELE 2 giorni del premier M. #Draghi in ????. Secondo fonti di Tel Aviv, #Israele e ???? sarebbero al la… - TheHippyNewsOut : RT @LaVeritaWeb: Il premier cerca rifornimenti alternativi alla Russia: Tel Aviv ha le risorse ma mancano le infrastrutture. Per costruirle… -