Dieta, fai la colazione a quest’ora? Non dimagrirai facilmente (Di martedì 14 giugno 2022) Tutti siamo sempre alla ricerca di nuovi metodi per perdere peso. Il web è sempre ricco di diete innovative, ma che molto spesso non funzionano sul nostro organismo e ci ritroviamo ad aver perso solo altro tempo. Per questo, il dottor Spector, ha ideato una nuova Dieta del digiuno intermittente, spostando la colazione in tarda … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 14 giugno 2022) Tutti siamo sempre alla ricerca di nuovi metodi per perdere peso. Il web è sempre ricco di diete innovative, ma che molto spesso non funzionano sul nostro organismo e ci ritroviamo ad aver perso solo altro tempo. Per questo, il dottor Spector, ha ideato una nuovadel digiuno intermittente, spostando lain tarda … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

juyudoesnteat : @njkkisbass si, un giorno fai la dieta, il giorno dopo no, il giorno dopo si, quello dopo no e così via:) - catonecensor : @marioadinolfi Fai una dieta! - Rozzone1 : @Babbanculo Non fare il solito mangia preti, Linetto: fai entrare il signore nella tua dieta. - PancakeItaliano : @LellyMellyy Okay ma il suo cane non è la legge, al gatto se gli fai una dieta vegetale lo ritrovi morto. A sto pun… - teuta_59 : @di_reddito ???????? Mi fai morire, ti ho detto di fare la dieta, no di morire di fame ?????? -