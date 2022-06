Comunali | centrodestra a Como ricorre al Tar

(Di martedì 14 giugno 2022) Ildirà al Tar per chiedere la sospensione del ballottaggio dellee il riconteggio dei voti del primo turno. Secondo l'esito, non ufficiale, del voto di domenica, il ...

Il terzo polo: Azione/+Europa vedi anche Elezionia Como, ilpresenta ricorso al Tar A tentare la strada del terzo polo centrista è soprattutto Azione/+Europa, che in alcuni dei ...Leggi Anche Elezioni, risultati nei 26 capoluoghi: 9 al, 4 al centrosinistra, 13 vanno al ballottaggio - Il confronto col 2017 A questo punto le congetture per un paradigma ...Il centrosinistra può dunque contare sulla maggioranza piena nel prossimo Consiglio comunale ed è arrivato il momento di ... mentre i restanti 8 vanno all’opposizione di centrodestra. Entriamo nel ...Il centrodestra a Como farà ricorso al Tar per chiedere la sospensione del ballottaggio delle Comunali e il riconteggio dei voti del primo turno. Secondo l'esito, ancora non ufficiale, del voto di dom ...