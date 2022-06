Cattivi odori in casa? Non solo i profumatori fanno miracoli: ecco una pianta utilissima (Di martedì 14 giugno 2022) Quante volte ci è capitato di sentire brutti odori in casa? Tante volte delle profumazioni non troppo gradevoli derivano da quello che cuciniamo. Pensiamo per esempio alle tante prelibatezze fritte della domenica, per non parlare dei piatti di pesce e tanto altro. A volte, anche ore e ore dopo aver cucinato, in casa rimane il tonfo ed è veramente complicato mandare via certi odori. Spesso pensiamo che la soluzione sia aprire tutte le porte un po’ alla Gianni Morandi o avviare i classici profumatori per ambienti. Oggi però vogliamo svelarvi un trucchetto con una piante che sicuramente avrete già in casa. L’alloro, rimedio naturale contro i Cattivi odori Ebbene sì, la pianta in questione è proprio l’alloro. Probabilmente in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022) Quante volte ci è capitato di sentire bruttiin? Tante volte delle profumazioni non troppo gradevoli derivano da quello che cuciniamo. Pensiamo per esempio alle tante prelibatezze fritte della domenica, per non parlare dei piatti di pesce e tanto altro. A volte, anche ore e ore dopo aver cucinato, inrimane il tonfo ed è veramente complicato mandare via certi. Spesso pensiamo che la soluzione sia aprire tutte le porte un po’ alla Gianni Morandi o avviare i classiciper ambienti. Oggi però vogliamo svelarvi un trucchetto con una piante che sicuramente avrete già in. L’alloro, rimedio naturale contro iEbbene sì, lain questione è proprio l’alloro. Probabilmente in ...

Pubblicità

ANSA_Lifestyle : Un esercito di piante, erbe e frutti viene in aiuto per combattere i cattivi odori emanati dalla #pelle e i nuovi d… - News_24it : PONTINA – Seconda puntata del blitz allo stabilimento di compostaggio di Pontinia da parte dei comitati. “Se non vo… - ABIDAGROUP : COMPATTATORE PER RIFIUTI OSPEDALIERI Elimina cattivi odori, batteri e virus in casa anziani ed ospedali. ABIDA GROU… - torinoggi : Prato poco curato, panchine assenti e cattivi odori: piazza Nizza ha bisogno di un cambio di look - zazoomblog : Lavatrice eliminare i cattivi odori quando fai il bucato in estate - #Lavatrice #eliminare #cattivi #odori -