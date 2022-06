Calciomercato Inter, Zanetti fa sognare i tifosi: l’ha detto su Dybala (Di martedì 14 giugno 2022) Javier Zanetti, storica bandiera dell’Inter nonché attuale dirigente all’Interno della società nerazzurra, è stato Intervistato ai microfoni di D-Sports Radio. L’ex calciatore ha parlato anche di un tema scottante in chiave Calciomercato, quello che riguarda il possibile, e ormai quasi certo, approdo di Paulo Dybala all’Inter. Zanetti-Dybala-Inter Di seguito, le dichiarazioni dell’ex numero 4: “Se ne sta parlando, sì. E’ un grande giocatore e sicuramente ci rappresenterà al Mondiale. Ammiro Paulo e gli auguro il meglio per la sua carriera. L’Inter si è contraddistinta per avere tanti sudamericani, soprattutto argentini. Perché ciò significa che gli argentini valgono. Penso a Lautaro, Correa. Il ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) Javier, storica bandiera dell’nonché attuale dirigente all’no della società nerazzurra, è statovistato ai microfoni di D-Sports Radio. L’ex calciatore ha parlato anche di un tema scottante in chiave, quello che riguarda il possibile, e ormai quasi certo, approdo di Pauloall’Di seguito, le dichiarazioni dell’ex numero 4: “Se ne sta parlando, sì. E’ un grande giocatore e sicuramente ci rappresenterà al Mondiale. Ammiro Paulo e gli auguro il meglio per la sua carriera. L’si è contraddistinta per avere tanti sudamericani, soprattutto argentini. Perché ciò significa che gli argentini valgono. Penso a Lautaro, Correa. Il ...

