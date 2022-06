Antonello: “Nuovo Stadio? Niente più esclusiva a San Siro” (Di martedì 14 giugno 2022) Alessandro Antonello torna a parlare del Nuovo Stadio Nuovo periodo di stallo tra Inter, Milan e il Comune di Milano sul tema del Nuovo Stadio nella mente delle due società e che nei progetti dovrà prendere il posto dell’attuale San Siro. Sull’argomento è tornato Alessandro Antonello ai microfoni di Sky Sport. “Stiamo lavorando con i nostri consulenti per predisporre il dossier da presentare al Comune di MIlano, dall’altro lato è anche vero che abbiamo già detto come non esista più un’esclusiva su San Siro. Serve accelerare, serve avere il prima possibile uno Stadio per i due club”, le parole dell’amministratore delegato nerazzurro. Nuovo Stadio Inter Milan ... Leggi su intermagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Alessandrotorna a parlare delperiodo di stallo tra Inter, Milan e il Comune di Milano sul tema delnella mente delle due società e che nei progetti dovrà prendere il posto dell’attuale San. Sull’argomento è tornato Alessandroai microfoni di Sky Sport. “Stiamo lavorando con i nostri consulenti per predisporre il dossier da presentare al Comune di MIlano, dall’altro lato è anche vero che abbiamo già detto come non esista più un’su San. Serve accelerare, serve avere il prima possibile unoper i due club”, le parole dell’amministratore delegato nerazzurro.Inter Milan ...

