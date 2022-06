A Ragusa il triduo della Beata religiosa Maria Candida dell’Eucaristia

(Di martedì 14 giugno 2022)– E’ in corso di svolgimento, a, ilmadredell’Eucarestia (Catanzaro, 16 gennaio 1884 –, 12 giugno 1949), unae mistica italiana dell’Ordine dei carmelitani scalzi, nota per i suoi scritti mistici che trattano. Madreè stata beatificata nel 2004 da papa Giovanni Paolo II. Nelle giornate di lunedì e martedì alle 17:30 ci saranno le messe celebrate dal priore del Carmine Padre Gianni Iacono, mentre quella di martedì vedrà la presenza del vescovo diS. E. R. Mons Giuseppe La Placa. Covid, positivi in calo e due morti in 24 ore Fabio ...

