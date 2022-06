Ventotene, Caputo nuovo sindaco: per Adinolfi nessuna preferenza (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Isola di Ventotene ha eletto Carmine Caputo come nuovo sindaco. Caputo, con la lista Insieme per Ventotene, ha raccolto il 55,02% dei voti contro il 44,78% delle preferenze ottenute dall’ex primo cittadino Gerardo Santomauro sostenuto dalla lista ‘Uniti per il bene di Ventotene’. Un solo voto è stato incassato da Luca Vittori del partito Gay Lgbt mentre nessuna preferenza è stata espressa per Mario Adinolfi con Il Popolo della Famiglia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Isola diha eletto Carminecome, con la lista Insieme per, ha raccolto il 55,02% dei voti contro il 44,78% delle preferenze ottenute dall’ex primo cittadino Gerardo Santomauro sostenuto dalla lista ‘Uniti per il bene di’. Un solo voto è stato incassato da Luca Vittori del partito Gay Lgbt mentreè stata espressa per Mariocon Il Popolo della Famiglia. L'articolo proviene da Italia Sera.

