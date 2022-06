Un posto al sole: Chiara gli dice addio per sempre (Di lunedì 13 giugno 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Chiara decide di lasciare Nunzio. La Petrone non vuole costringere il fidanzato ad aspettarla. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Chiara prenderà un’importante decisione, ovvero sceglierà di lasciare Nunzio. La ragazza non vuole che il suo fidanzato l’aspetti fino a quanto non uscirà dal carcere e gli chiederà di farsi un’altra vita. Chiara prende una decisione (web)Intanto, Stefano, dopo la sconvolgente lite con Riccardo e il duro confronto avuto con Nunzio, finirà tra le braccia di Virginia e i due faranno l’amore. Infine, Raffaele continuerà a mantenere il suo segreto ma ormai tutti hanno capito che l’uomo nasconde qualcosa. Cerri, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 13 giugno 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere chedecide di lasciare Nunzio. La Petrone non vuole costringere il fidanzato ad aspettarla. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere cheprenderà un’importante decisione, ovvero sceglierà di lasciare Nunzio. La ragazza non vuole che il suo fidanzato l’aspetti fino a quanto non uscirà dal carcere e gli chiederà di farsi un’altra vita.prende una decisione (web)Intanto, Stefano, dopo la sconvolgente lite con Riccardo e il duro confronto avuto con Nunzio, finirà tra le braccia di Virginia e i due faranno l’amore. Infine, Raffaele continuerà a mantenere il suo segreto ma ormai tutti hanno capito che l’uomo nasconde qualcosa. Cerri, ...

Pubblicità

moruccio74 : @HoaraBorselli Hoaraaa non ti avvilire,torna ad UN POSTO AL SOLE …l’aria di Napoli ti farà bene - frant42 : La #Boldrini sbrodola sempre più per poter continuare sul posto al sole in parlamento, con i voti dei...dei....non… - marcoromeggio : RT @VittorioFerram1: Ucraina granaio d’Europa: il piano Ue per sbloccare l’export di Kiev - Il Sole 24 ORE - VittorioFerram1 : Ucraina granaio d’Europa: il piano Ue per sbloccare l’export di Kiev - Il Sole 24 ORE - mywolf8_ : RT @BigJonny968: Domani mi sveglierò guardando un nuovo sole che sorge, in un altro posto, #quelloCheHa un senso finalmente.. -