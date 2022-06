Ultime Notizie Roma del 13-06-2022 ore 08:10 (Di lunedì 13 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione lunedì 13 giugno al microfono Giuliano Ferrigno Ester in primo piano in merito alla concessione dello status di candidato Ué al Ucraina la sfida è uscita dal Consiglio Europeo con una posizione unitaria che rifletta la grandezza di storiche decisioni lo dichiara la presidente della commissione Ursula von der leyen parlando con i media internazionali al ritorno da chi è Denise chi critica i paesi scettici tenere l’Ucraina fuori balcone altezza Unione Europea dice e basta tu Enza ieri per le lezioni caos seggi a Palermo l’ordine degli avvocati ha chiesto di sospendere il voto perché le elezioni sarebbero state falsate messaggi non costituiti sono stati portati poi alle sezioni già operanti intanto l’amministrazione comunale ha inviato gli atti alla Procura per accertare responsabilità di natura penale e reati che ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione lunedì 13 giugno al microfono Giuliano Ferrigno Ester in primo piano in merito alla concessione dello status di candidato Ué al Ucraina la sfida è uscita dal Consiglio Europeo con una posizione unitaria che rifletta la grandezza di storiche decisioni lo dichiara la presidente della commissione Ursula von der leyen parlando con i media internazionali al ritorno da chi è Denise chi critica i paesi scettici tenere l’Ucraina fuori balcone altezza Unione Europea dice e basta tu Enza ieri per le lezioni caos seggi a Palermo l’ordine degli avvocati ha chiesto di sospendere il voto perché le elezioni sarebbero state falsate messaggi non costituiti sono stati portati poi alle sezioni già operanti intanto l’amministrazione comunale ha inviato gli atti alla Procura per accertare responsabilità di natura penale e reati che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 18.678 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - corgiallorosso : Arriva #Matic, il soldato di Mourinho. #Frattesi si avvicina, via #Veretout - junews24com : Di Maria Juve, la risposta si fa attendere. Max vuole il suo jolly in attacco - - corgiallorosso : #Milan su #Zaniolo, l’offerta non basta -