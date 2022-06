Tennis, Matteo Berrettini sulla mancanza di punti a Wimbledon: “Situazione difficile per tutti, ma io vengo penalizzato abbastanza” (Di lunedì 13 giugno 2022) Reduce dal trionfo di Stoccarda al rientro dopo quasi tre mesi di stop per l’infortunio alla mano destra, Matteo Berrettini si presenta all’ATP 500 del Queen’s da campione in carica con l’obiettivo di difendere il titolo e di conseguenza conservare un posto nella top10 del ranking mondiale ancora per un paio di settimane. Già perché a Wimbledon 2022 non verranno assegnati punti (decisione ATP in risposta all’esclusione di russi e bielorussi da parte del torneo), quindi l’allievo di Vincenzo Santopadre perderà automaticamente i 1200 punti ottenuti l’anno scorso con la finale. “La mia opinione è che per i giocatori russi e bielorussi non è facile da digerire (la loro esclusione) però allo stesso tempo anche per gli altri giocatori, non solo quelli che perderanno punti ma anche quelli che ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Reduce dal trionfo di Stoccarda al rientro dopo quasi tre mesi di stop per l’infortunio alla mano destra,si presenta all’ATP 500 del Queen’s da campione in carica con l’obiettivo di difendere il titolo e di conseguenza conservare un posto nella top10 del ranking mondiale ancora per un paio di settimane. Già perché a2022 non verranno assegnati(decisione ATP in risposta all’esclusione di russi e bielorussi da parte del torneo), quindi l’allievo di Vincenzo Santopadre perderà automaticamente i 1200ottenuti l’anno scorso con la finale. “La mia opinione è che per i giocatori russi e bielorussi non è facile da digerire (la loro esclusione) però allo stesso tempo anche per gli altri giocatori, non solo quelli che perderannoma anche quelli che ...

