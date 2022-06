'Strumento snaturato. I partiti lo usano per fare propaganda' - Politica - quotidiano.net

(Di lunedì 13 giugno 2022) Referendum, tutte le volte in cui il quorum non è stato raggiunto Dopo l'ennesimo nulla di fatto nelle urne, loreferendario ha davvero ancora un suo senso? Per Carla Bassu, ...

E questo non significa che lo strumento del referendum sia desueto, significa che c'è una forte crisi del sistema politico e parlamentare che provoca queste storture. La crisi di sistema e di forma ... "Strumento snaturato I partiti lo usano per fare propaganda" La costituzionalista Carla Bassu: non è questione di quorum ma di disaffezione dei cittadini verso certi argomenti ...