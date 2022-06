Spagnolo e Procida, il sogno Nba continua: obiettivo il Draft tra 10 giorni (Di lunedì 13 giugno 2022) Il sogno Nba di Matteo Spagnolo e Gabriele Procida continua. I due giovani talenti azzurri hanno entrambi deciso di rimanere tra i candidati ad una chiamata nel Draft in programma tra 10 giorni a ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 giugno 2022) IlNba di Matteoe Gabriele. I due giovani talenti azzurri hanno entrambi deciso di rimanere tra i candidati ad una chiamata nelin programma tra 10a ...

Pubblicità

Sigma_Sports : RT @dchinellato: Matteo Spagnolo e Gabriele Procida avevano fino alle 23 italiane per decidere se rimanere nel Draft #NBA75. Per entrambi i… - dchinellato : @giungialrimedio Le trovi qui: - dchinellato : Matteo Spagnolo e Gabriele Procida avevano fino alle 23 italiane per decidere se rimanere nel Draft #NBA75. Per ent… - Gazzetta_NBA : Spagnolo e Procida, il sogno #Nba continua: obiettivo il Draft tra 10 giorni - SportandoIT : Matteo Spagnolo e Gabriele Procida tra i prospetti visionati dai Pelicans -