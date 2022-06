Southgate contro l’idea di un documentario Netflix sui familiari della Nazionale inglese ai Mondiali (Di lunedì 13 giugno 2022) Gareth Southgate, Ct dell’Inghilterra, ha avvertito i suoi calciatori e le loro famiglie che non vuole che questi vengano coinvolti nelle riprese di documentari svolte durante la Coppa del Mondo. Lo scrive il Guardian, che specifica che i familiari dei calciatori sarebbero stati avvicinati da una società di produzione per partecipare ad una serie tv da mandare in onda su Netflix. Questa serie tv avrebbe l’obiettivo di seguire i familiari dei calciatori inglesi prima e durante il torneo in Qatar. Southgate non ne vuole sapere: considera questo progetto una potenziale distrazione. “Sarei sorpreso se i giocatori fossero interessati a questo, perché devono essere concentrati sul calcio. L’attenzione in Russia e all’Europeo era tutta sui giocatori e tutto ciò che fanno. Non abbiamo mai avuto problemi.” In ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 giugno 2022) Gareth, Ct dell’Inghilterra, ha avvertito i suoi calciatori e le loro famiglie che non vuole che questi vengano coinvolti nelle riprese di documentari svolte durante la Coppa del Mondo. Lo scrive il Guardian, che specifica che idei calciatori sarebbero stati avvicinati da una società di produzione per partecipare ad una serie tv da mandare in onda su. Questa serie tv avrebbe l’obiettivo di seguire idei calciatori inglesi prima e durante il torneo in Qatar.non ne vuole sapere: considera questo progetto una potenziale distrazione. “Sarei sorpreso se i giocatori fossero interessati a questo, perché devono essere concentrati sul calcio. L’attenzione in Russia e all’Europeo era tutta sui giocatori e tutto ciò che fanno. Non abbiamo mai avuto problemi.” In ...

