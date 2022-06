Scoperto un buco nero solitario nella nostra galassia: la prima prova diretta (Di lunedì 13 giugno 2022) Il telescopio spaziale Hubble di Nasa e Agenzia spaziale europea (ESA) ha trovato la prima prova diretta dell’esistenza di un buco nero solitario. Fino ad ora, infatti, le scoperte si limitavano a residui stellari oscuri, vaganti nella galassia in compagnia di un’altra stella. Il risultato è arrivato dopo sei anni di osservazioni: il telescopio è riuscito a misurare con precisione la massa del corpo, pari a sette volte quella del Sole. Vi raccomandiamo... Abbronzatura senza sole: i migliori prodotti del 2022 Uno studio unico nel suo genere, visto che la massa di simili buchi neri era sempre stata dedotta con metodi statistici. Oppure studiando le loro interazioni con le stelle compagne ... Leggi su diredonna (Di lunedì 13 giugno 2022) Il telescopio spaziale Hubble di Nasa e Agenzia spaziale europea (ESA) ha trovato ladell’esistenza di un. Fino ad ora, infatti, le scoperte si limitavano a residui stellari oscuri, vagantiin compagnia di un’altra stella. Il risultato è arrivato dopo sei anni di osservazioni: il telescopio è riuscito a misurare con precisione la massa del corpo, pari a sette volte quella del Sole. Vi raccomandiamo... Abbronzatura senza sole: i migliori prodotti del 2022 Uno studio unico nel suo genere, visto che la massa di simili buchi neri era sempre stata dedotta con metodi statistici. Oppure studiando le loro interazioni con le stelle compagne ...

