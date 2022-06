Sanremo 2023, il regolamento: 25 big, serata delle cover con ospite obbligatorio (Di lunedì 13 giugno 2022) Pubblicato il regolamento del Festival di Sanremo 2023, tra novità e conferme rispetto all’ultima edizione, ufficiali anche le date Pubblicato oggi il regolamento del Festival di Sanremo 2023, il quarto targato Amadeus nella veste di Direttore Artistico e Conduttore che anticipa i tempi. La scelta di pubblicarlo a giugno conferma che Amadeus è già a lavoro in costante colloquio con il mondo musicale. “L’obiettivo è avere a disposizione un tempo di preparazione più lungo per trasferire dal palco dell’Ariston nelle case dei telespettatori un racconto emozionante della musica italiana di oggi, dando voce ai nuovi talenti e agli artisti già affermati”, racconta Amadeus. “Il cast, anche in base alle proposte musicali che mi arriveranno sarà scelto, come sempre, dando peso al valore ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Pubblicato ildel Festival di, tra novità e conferme rispetto all’ultima edizione, ufficiali anche le date Pubblicato oggi ildel Festival di, il quarto targato Amadeus nella veste di Direttore Artistico e Conduttore che anticipa i tempi. La scelta di pubblicarlo a giugno conferma che Amadeus è già a lavoro in costante colloquio con il mondo musicale. “L’obiettivo è avere a disposizione un tempo di preparazione più lungo per trasferire dal palco dell’Ariston nelle case dei telespettatori un racconto emozionante della musica italiana di oggi, dando voce ai nuovi talenti e agli artisti già affermati”, racconta Amadeus. “Il cast, anche in base alle proposte musicali che mi arriveranno sarà scelto, come sempre, dando peso al valore ...

