Renault Mégane E-Tech - Guida la crossover elettrica con Quattroruote c' è

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA E PRENOTA IL TEST DRIVE! Non è la solita Suv compatta e nemmeno la berlina che da tempo conosciamo: la nuova, 100%, è unatutta da scoprire. Se l'idea vi stuzzica, preparatevi a cogliere quest'occasione. Sabato 18 giugno tornac'è, rassegna di test drive in cui, in collaborazione con le Case e i dealer, vi offriamo l'opportunità di provare le novità del mercato affiancati dai nostri driver esperti. E stavolta la protagonista è proprio laE-, che vi aspetta alla concessionaria Giovanzana di Porto Mantovano (MN). Per aderire all'iniziativa occorre registrarsi in anticipo, entro il 17 giugno alle ore 17: il ticket si prenota qui. CLICCA E PRENOTA IL TEST DRIVE! L'auto. Lunga 4,2 metri, larga 1,78 e alta ...