Ottimizzare l' immagine con l' Intelligenza Artificiale | il Samsung Neural Quantum Processor

Leggi su dday

(Di lunedì 13 giugno 2022) I nuovi8K e 4K dei TVNeo QLED e OLED sfruttano il machine learning per migliorare la qualità video di qualsiasi tipo di contenuto in definizione standard e alta definizione, ma analizzano anche ogni fotogramma per creare neri perfetti senza aloni e per spingere la luminosità al massimo....