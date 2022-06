Moroccan Fashion Week | per la prima volta la moda marocchina in passerella

Pubblicità

Harper's Bazaar Italia

Charaf Tajer’s philosophy has made him a prophet in the fashion industry: “In France, people think that to be deep you have to dress in a depressing way, but Brazilian music taught me that you can be ...L'essenza della moda orientale, caratterizzata dalla sua estetica sontuosa, ricca e opulenta, è stata presentata e celebrata durante la prima edizione della "Moroccan Fashion Week" che si è tenuta dal ...