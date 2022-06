MISE lancia la “Smart Export Academy” per supportare l’internazionalizzazione delle PMI

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 13 giugno 2022) Qual è lo stato di digitalizzazione dell’Italia? E, soprattutto, qual è il gap che ci separa dagli altri Paesi UE? A rispondere a queste domande è la Commissione Europea, grazie alla pubblicazione annuale del Digital Economy and Society Index (Desi). Dal 2014 infatti, monitora i progressi dei Paesi europei in termini di digitalizzazione dell’economia e della società; nell’edizione 2021, l’Italia risulta in 20° posizione su 27 Stati membri dell’UE, rispetto al 25° posto dell’edizione precedente. Pur attestando un miglioramento complessivo della situazione del nostro Paese, si evidenzia ancora un ritardo in termini di capitale umano (uno dei quattro indicatori chiave che compongono il DESI). Rispetto alla media UE, l’Italia registra infatti bassi livelli di competenze digitali. L’esigenza di fornire alle aziende maggiori competenze nel settore digitale e per sostenerle nei processi di ...