Milan, colpo Zaniolo? Per i bookie rossoneri è possibile (Di lunedì 13 giugno 2022) I bookie rossoneri danno per certo l'arrivo di Nicolò Zaniolo al Milan: quote scese a 2,40 nonostante il trionfo con la Roma in Conference Il Milan ha intenzione di potenziare ulteriormente la squadra dopo la vittoria dello scudetto, e dopo aver quasi chiuso per De Ketelaere l'ultimo nome uscito dalla lista è il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. Fantamercato? No. Secondo quanto riportato da Romagiallorossa.it, i bookie rossoneri lo danno per possibile partente giallorosso: con una quota pari a 2,40. L'articolo proviene da Calcio News 24.

