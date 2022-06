Migranti, i dati di Frontex sull’Ue: «Nel 2022 triplicati gli arrivi dalla rotta balcanica» (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono stati 86.420 gli attraversamenti delle frontiere dell’Unione europea tra gennaio e maggio 2022. Sono così cresciuti dell’82 per cento rispetto allo stesso frangente di tempo del 2021, secondo le stime di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. La zona più colpita è la rotta balcanica, con 40.675 attraversamenti illegali, il triplo rispetto ai primi cinque mesi dell’anno scorso. Solo nel mese di maggio sono state 12.088 le persone Migranti irregolari individuate nella zona, quasi il doppio rispetto a maggio 2021. Nelle cifre rilevate da Frontex non sono considerati i Migranti che entrano in Europa dall’Ucraina, ma secondo gli ultimi dati diffusi dall’Agenzia, sono oltre 5,5 milioni i cittadini entrati nell’Ue dall’Ucraina ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono stati 86.420 gli attraversamenti delle frontiere dell’Unione europea tra gennaio e maggio. Sono così cresciuti dell’82 per cento rispetto allo stesso frangente di tempo del 2021, secondo le stime di, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. La zona più colpita è la, con 40.675 attraversamenti illegali, il triplo rispetto ai primi cinque mesi dell’anno scorso. Solo nel mese di maggio sono state 12.088 le personeirregolari individuate nella zona, quasi il doppio rispetto a maggio 2021. Nelle cifre rilevate danon sono considerati iche entrano in Europa dall’Ucraina, ma secondo gli ultimidiffusi dall’Agenzia, sono oltre 5,5 milioni i cittadini entrati nell’Ue dall’Ucraina ...

Pubblicità

MoltodafareP : #tagadala7 ... perché non date questi numeri? con i dati dell'UNHCR che mostrano che entro il 7 giugno erano sta… - 4ZampeNews : Il fallimento della politica di accoglienza migranti della Germania - ottocapp : @KeyshonIMP @alex_orlowski @FabioDraxo @lauraboldrini non ho nulla da commentare nel merito, ho trovato un tweet in… - ottocapp : @KeyshonIMP @JediPerLItalia Bah, io non capisco cosa vuoi sapere, hai i dati dell'eurostat, bene, vuoi sapere chi e… - MartinoRiva : RT @freedomnopass: I domini di -