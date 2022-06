LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: De Pretto e Pellizzari in fuga, gruppo a 1’05” (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 In testa al gruppo sta tirando la Groupama-FDJ. Il ritmo è davvero alto e ora in tanti si stanno staccando. 13.42 Ripresi i fuggitivi! 13.42 Non hanno preso il via questa mattina Federico Guzzo (Zalf Euromobil Fior), Kevin Bonaldo (Team Qhubeka) e Bram Leerkes (Amsterdam Racing Academy). 13.39 Nella prima parte di tappa erano presenti in fuga anche Lorenzo Milesi (Team DSM) e Alex Baudin (Tudor), ma i due si sono staccati sull’Aprica e sono già stati ripresi dal gruppo. 13.37 In fuga ci sono in questo momento soltanto Davide De Pretto (Zalf Euromobil Fior) e Giulio Pellizzari (Bardiani-CSF-Faizanè). I due però stanno perdendo sempre più terreno e potrebbero essere raggiunti dal ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 In testa alsta tirando la Groupama-FDJ. Il ritmo è davvero alto e ora in tanti si stanno staccando. 13.42 Ripresi i fuggitivi! 13.42 Non hanno preso il via questa mattina Federico Guzzo (Zalf Euromobil Fior), Kevin Bonaldo (Team Qhubeka) e Bram Leerkes (Amsterdam Racing Academy). 13.39 Nella prima parte dierano presenti inanche Lorenzo Milesi (Team DSM) e Alex Baudin (Tudor), ma i due si sono staccati sull’Aprica e sono già stati ripresi dal. 13.37 Inci sono in questo momento soltanto Davide De(Zalf Euromobil Fior) e Giulio(Bardiani-CSF-Faizanè). I due però stanno perdendo sempre più terreno e potrebbero essere raggiunti dal ...

Pubblicità

S3RENDIPITYKOOK : @aelyskive oppure sta facendo un giro di telefonate, minacciando gli altri membri di tornare in azienda a guardare la live di proof con lui - holdmevtae : non io che mi perderò il live dei ragazzi perché per quell'ora sono in giro voglio prendere il muro a testate - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:10 per la diretta della seconda tappa del #TourdeSuisse2022 - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 tappa di oggi in DIRETTA: sfida per la classifica sulle Alpi con Tonale e Passo di Guspessa… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: finale ricco di insidie con tre GPM Pozzovivo può distinguersi… -