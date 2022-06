Pubblicità

CiccioniSe : RT @rtl1025: ?? 'Il leader del #centrodestra lo decideranno gli italiani alle prossime politiche': il segretario della #Lega Matteo #Salvini… - HuffPostItalia : Lega, Matteo Salvini subisce il sorpasso di Meloni. E per nasconderlo parla di Fornero, Castrocaro e Ponza - rtl1025 : ?? 'Il leader del #centrodestra lo decideranno gli italiani alle prossime politiche': il segretario della #Lega Matt… - Antonio98854326 : La lega Salvini premier può andare alle votazioni anche col proporzionale poi se proprio vogliamo andare sul sicuro… - robertopontillo : Alle prossime politiche il #centrodestra vince solo unito. Chi pensa ad altri schemi non fa il conto con gli eletto… -

Il primo a parlare èSalvini , il quale sottolinea subito che "alle prossime politiche il ... Lo sforzo delladi essere collante del centrodestra, anche sacrificandosi in prima persona, è la ...Lo ha detto il segretario dellaSalvini, in conferenza stampa in via Bellerio, rispondendo ad una domanda sull'eventuale sorpasso da parte della Fratelli d'Italia. 13 giugno 2022Milano, 13 giu. (askanews) - "In alcuni comuni potremo essere dietro Fratelli d'Italia, in altri davanti, la competizione per me è solo con il centrosinistra, e dove il centrodestra è andato diviso ha ...MILANO (ITALPRESS) - "Lo sforzo della Lega di essere collante del centrodestra è la strada vincente alle prossime elezioni politiche. Il centrodestra vinc ...