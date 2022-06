La risposta “velata” di Vanessa Incontrada al bodyshaming mediatico e social (Di lunedì 13 giugno 2022) Prima la foto condivisa dalla rivista Nuovo in cui è apparsa paparazzata in spiagga a Follonica, poi il selfie scattato mentre corre. Il corpo di Vanessa Incontrada è ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e tutto ciò ha costretto la conduttrice a fare i conti per l’ennesima volta con le critiche social e il bodyshaming, di cui è vittima ormai da tempo. Lei ha preferito non commentare apertamente la vicenda, ma ha pubblicato un messaggio che – se letto fra le righe – sembrerebbe proprio riferirsi a quanto accaduto. Vi raccomandiamo... Il dolce scatto di Vanessa Incontrada con il figlio Isal, identico a lei Quando il settimanale aveva pubblicato le immagini di Incontrada in costume da bagno, ... Leggi su diredonna (Di lunedì 13 giugno 2022) Prima la foto condivisa dalla rivista Nuovo in cui è apparsa paparazzata in spiagga a Follonica, poi il selfie scattato mentre corre. Il corpo diè ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e tutto ciò ha costretto la conduttrice a fare i conti per l’ennesima volta con le critichee il, di cui è vittima ormai da tempo. Lei ha preferito non commentare apertamente la vicenda, ma ha pubblicato un messaggio che – se letto fra le righe – sembrerebbe proprio riferirsi a quanto accaduto. Vi raccomandiamo... Il dolce scatto dicon il figlio Isal, identico a lei Quando il settimanale aveva pubblicato le immagini diin costume da bagno, ...

